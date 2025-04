Trecho de pista será bloqueado nesta quinta-feira (17) Por conta das obras do Complexo Viário Leblon, executadas pelo governo do Estado, um trecho da pista do Viaduto da Avenida Miguel Sutil...

Por conta das obras do Complexo Viário Leblon, executadas pelo governo do Estado, um trecho da pista do Viaduto da Avenida Miguel Sutil será bloqueado nesta quinta-feira (17). Por isso, será adotado um sistema de fluxo e contrafluxo de veículos no sentido Miguel Sutil/Fernando Corrêa e sentido Miguel Sutil-Rodoviária que vai durar das 10h às 17h00. Agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) estarão no local para orientar motoristas.

