Trecho do Viaduto da Miguel Sutil vai ter restrições nesta quinta (24)

Um trecho da pista do Viaduto da Avenida Miguel Sutil será bloqueado nesta quinta-feira (24), das 9h às 17h, por conta de caminhões que irão despejar materiais de concreto. Trata-se de mais uma etapa das obras do Complexo Viário Leblon, coordenadas pelo Governo do Estado. Por isso, será adotado um sistema de fluxo e contrafluxo de veículos no sentido Miguel Sutil/Fernando Corrêa e sentido Miguel Sutil-Rodoviária. A restrição é necessária para garantir a segurança dos motoristas e ocorre a pedido da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). O diretor de trânsito, Pedro César Gonçalves, orienta motoristas a ter prudência. “Uma solução é buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos”, enfatiza. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Curso Estratégias e Segredos do Tribunal do Júri é promovido pelo MPMT

