Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trecho é liberado após conclusão de obra do governo do Estado

A Prefeitura de Cuiabá informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil, em frente à loja Todimo Home Center, foi liberado na tarde deste...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Prefeitura de Cuiabá informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil, em frente à loja Todimo Home Center, foi liberado na tarde deste sábado (23). No local, foi feita uma obra – lançamento de vigas para a construção de uma nova passagem de nível – relacionada ao projeto de engenharia do Complexo Viário Jardim Leblon, patrocinada pelo governo do Estado. Com a liberação, os veículos poderão trafegar nos dois sentidos da via pública. “Houve uma atenção redobrada pela Secretaria de Mobilidade Urbana para liberação da Avenida Miguel Sutil e permitir que o tráfego de veículos seja facilitado”, explica o diretor de trânsito da Prefeitura de Cuiabá, Pedro César Gonçalves.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.