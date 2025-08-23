Trecho é liberado após conclusão de obra do governo do Estado A Prefeitura de Cuiabá informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil, em frente à loja Todimo Home Center, foi liberado na tarde deste... Momento MT|Do R7 23/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá informa que o trânsito na Avenida Miguel Sutil, em frente à loja Todimo Home Center, foi liberado na tarde deste sábado (23). No local, foi feita uma obra – lançamento de vigas para a construção de uma nova passagem de nível – relacionada ao projeto de engenharia do Complexo Viário Jardim Leblon, patrocinada pelo governo do Estado. Com a liberação, os veículos poderão trafegar nos dois sentidos da via pública. “Houve uma atenção redobrada pela Secretaria de Mobilidade Urbana para liberação da Avenida Miguel Sutil e permitir que o tráfego de veículos seja facilitado”, explica o diretor de trânsito da Prefeitura de Cuiabá, Pedro César Gonçalves. Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Ministério do Turismo apresenta Novo Fungetur e casos de sucesso no Salão do Turismo

Feirão do Turismo alavanca vendas de empresas do setor

Sedec busca soluções inovadoras para o setor de sementes em missão técnica internacional