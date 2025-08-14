Trechos da Av. Lions e da Av. Sete Copas estarão interditados nesta quinta-feira
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que a Avenida Sete Copas, no bairro Coophalis, estará interditada nesta quinta-feira (14). Também haverá interdição nesta data em um trecho da Av. Lions Internacional. Na Av. Sete Copas, no trecho entre a rotatória da Av. Lions Internacional e a Av. Eurípedes Barsanulfo, a interdição será das 5h às 11h, para realização de um selamento na aplicação de microrrevestimento que foi feita nesta quarta-feira. Para mais detalhes sobre as interdições e orientações para motoristas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
