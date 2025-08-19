Trechos das avenidas Julio Campos e Lázaro Naves estarão fechados nesta terça-feira A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que novos trechos viários estarão interditados para o trânsito nesta terça... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) informou que novos trechos viários estarão interditados para o trânsito nesta terça-feira (19/08), para obras de revitalização asfáltica. A Av. Lázaro Naves Dias, no Bairro Coophalis, estará fechada nesta data no trecho entre a Avenida dos Estudantes e a Rua Francisco Joaquim Rodrigues, das 05:00 às 18:00, para aplicação de microrrevestimento. A Av. Júlio Campos estará fechada nesta data no trecho entre a rotatória da Av. W6 e a rotatória que dá acesso ao anel viário, das 7:00 às 17:00 e das 18:00 às 22:30, para o serviço de fresamento e revestimento asfáltico. A Semob pede que os motoristas procurem rotas alternativas e não invadam os trechos interditados. Saiba mais sobre as interdições e como isso pode afetar seu trajeto consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF investiga grupo que roubou os Correios no Rio Grande do Sul

Eduardo Magalhães participa de evento voltado ao fortalecimento da juventude cuiabana

PF e CGU deflagram operação contra fraudes em contratos com a União