Treinamento do Programa Nacional de Transparência conta com mais de 400 participantes Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Em 2025, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza o quarto ciclo do Programa. Clique...

10/04/2025

