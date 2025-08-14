Logo R7.com
Treinamento integra ACS e ACE em protocolos de Urgência e Emergência

Capacitação integrada teórico-prática Em uma iniciativa para fortalecer a atenção primária e a atuação integrada no Município, Agentes...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Capacitação integrada teórico-prática

Em uma iniciativa para fortalecer a atenção primária e a atuação integrada no Município, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), participaram de uma formação intensiva nesta quarta-feira (13). O evento, que ocorreu durante todo o dia, foi desenvolvido em parceria estratégica entre a Secretaria Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e a Comissão de Integração de Ensino e Serviço (CIES), com o apoio da Faculdade Anhanguera.

