Momento MT |Do R7

Três adolescentes faccionados são apreendidos por tráfico de drogas pela PM Equipes militares do 6º Batalhão apreenderam três adolescentes, de 16 anos, por suspeitos por tráfico ilícito de drogas, na região...

Equipes militares do 6º Batalhão apreenderam três adolescentes, de 16 anos, por suspeitos por tráfico ilícito de drogas, na região central do município de São José dos Quatro Marcos (305 km de Cuiabá). O trio foi flagrado com diversas porções de substâncias análogas à pasta base de cocaína, maconha e confessaram integrar facção criminosa.

Saiba mais sobre essa ocorrência e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: