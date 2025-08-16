Três adolescentes são conduzidas à delegacia por falsa comunicação de crime Em Primavera do Leste, a Polícia Civil apreendeu três adolescentes por cometerem ato infracional análogo à falsa comunicação de crime...

Em Primavera do Leste, a Polícia Civil apreendeu três adolescentes por cometerem ato infracional análogo à falsa comunicação de crime. A ação ocorreu nesta sexta-feira (15.8), no bairro Primavera III. Informações levantadas pela equipe policial são de que as três menores são amigas e estariam utilizando um código de socorro para reportar falsa comunicação de crime aos agentes policiais de segurança. A ação é popularmente conhecida como “trote” e gera inúmeros prejuízos ao serviço público de segurança pública.

