Três faccionados são presos em flagrante pela PM com arma e drogas Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (4.2), três homens por tráfico de... Momento MT|Do R7 05/03/2025 - 19h10 (Atualizado em 05/03/2025 - 19h10 )

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) do 2º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (4.2), três homens por tráfico de drogas, no bairro Ouro Fino, em Barra do Garças (500 km de Cuiabá). O trio é suspeito de integrar uma facção criminosa no município. Com eles, as equipes apreenderam uma espingarda calibre 12, cinco munições, cinco porções de maconha e utensílios para o preparo e venda dos ilícitos. Conforme o boletim de ocorrência, as equipes realizavam patrulhamento de rotina pela região, quando flagraram os três homens, em frente a um imóvel residencial, em atitude suspeita. Ao perceberem aproximação dos militares, o trio tentou fugir. Durante abordagem, os policiais militares localizaram com cada um deles algumas porções de maconha. Um dos suspeitos confessou que eles integram uma facção criminosa e utilizam a casa para o tráfico de drogas. No local, os policiais encontraram uma arma de fogo, munições e outras porções do mesmo entorpecente. Os policiais identificaram um registro de furto da arma, em 2021, no município de Querência. Um dos suspeitos proferiu diversas ameaças de morte aos policiais. O trio e o material apreendido foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis. Saiba mais sobre essa ocorrência acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Momento Mulher 2025: Festa e programação especial prometem emocionar em Lucas do Rio Verde

