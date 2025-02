Três faccionados são presos em flagrante pela PM por tráfico de drogas Equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 17º Batalhão de Polícia Militar prenderam, nesta sexta-feira (22.2), três faccionados por tráfico...

Equipes do Grupo de Apoio (GAP) do 17º Batalhão de Polícia Militar prenderam, nesta sexta-feira (22.2), três faccionados por tráfico ilícito de drogas e apreenderam 14 porções de maconha, dois tabletes do mesmo entorpecente, além de invólucros de cocaína, em uma casa na região central de São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá). Os policiais militares receberam informações do setor de inteligência apontando que uma residência, na Rua da Saudade, seria ponto de compra e venda de entorpecentes de uma facção criminosa no município.

