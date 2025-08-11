Logo R7.com
Três faccionados são presos em flagrante pela Polícia Militar em Dom Aquino

Momento MT

Momento MT|Do R7

Três integrantes de uma facção criminosa, e com extensa ficha criminal, foram presos em flagrante, na noite deste domingo (10.8), suspeitos por tráfico de drogas e direção perigosa, no bairro Ferreira Mendes, em Dom Aquino (157 km de Cuiabá).

