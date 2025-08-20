Três integrantes de facção são presos por danificar câmeras de segurança do Vigia Mais MT em Nova Ubiratã Três homens, entre 19 e 26 anos, foram presos em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (20.8), por policiais militares do 17º...

Três homens, entre 19 e 26 anos, foram presos em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (20.8), por policiais militares do 17º Batalhão, suspeitos de danificarem câmeras de segurança do Programa Vigia Mais MT, em Nova Ubiratã (427 km de Cuiabá). A ação teria sido encomendada por integrantes de uma facção criminosa no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: