Três meses após perder bebê, Maíra Cardi anuncia nova gravidez: ‘Estamos gravidos’ Maíra Cardi, 41 anos, anunciou neste sábado (26), que está grávida de Thiago Nigro, de 34. A novidade foi compartilhada nas redes sociais... Momento MT|Do R7 26/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez — Foto: Reprodução/Instagram Momento MT

Maíra Cardi, 41 anos, anunciou neste sábado (26), que está grávida de Thiago Nigro, de 34. A novidade foi compartilhada nas redes sociais com um vídeo gravado nas Bahamas, arquipélago com mais de 700 ilhas, no momento em que a influenciadora contou a novidade ao marido e à filha, Sophia.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil prende homem procurado por diversos crime em Cuiabá

Atendimento a bebês prematuros cresce 24% nos Bancos de Leite Humano de MT

Ação integrada remove veículos irregulares durante fiscalização preventiva em Cuiabá