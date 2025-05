Três são presos suspeitos por roubo de joias e Polícia Militar recupera R$ 2,7 mil

Policiais militares prenderam duas mulheres, de 28 e 48 anos, e um homem, de 24 anos, suspeitos por roubo, na noite desta terça-feira (7.5), em Várzea Grande. Com os suspeitos, foram recuperados uma quantia de R$2,740 em dinheiro. A equipe do Grupo de Apoio (GAP) recebeu informações de um roubo de joias e dinheiro ocorrido por volta de 13h, em uma empresa, no Centro da cidade. Imagens das câmeras de segurança do local registraram, um homem e uma mulher que praticaram o crime com o auxílio de outra suspeita, que aguardava em um carro.

