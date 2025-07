Treze motoristas são presos em duas edições da Operação Lei Seca em Cuiabá

Momento MT |Do R7

Treze motoristas foram presos por embriaguez ao volante em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas em Cuiabá, na madrugada deste sábado (5.7). As abordagens ocorreram simultaneamente nas Avenidas XV de Novembro e Beira Rio, nos bairros Porto e Grande Terceiro. Dos 13 presos, quatro associavam o consumo de bebida alcoólica com outros delitos, sendo dois por falta de habilitação (CNH), um por porte de droga e outro por direção perigosa. No total, 131 testes de alcoolemia foram realizados, 128 veículos foram fiscalizados, entre carros e motocicletas, e 75 autos de infração foram lavrados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: