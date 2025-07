Triathlon cresce em MT com calendário organizado e foco na interiorização, diz Genilson Marques, presidente da Federação Estadual O triathlon, modalidade esportiva que combina natação, ciclismo e corrida, tem conquistado cada vez mais adeptos em Mato Grosso. Em... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 07h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O triathlon, modalidade esportiva que combina natação, ciclismo e corrida, tem conquistado cada vez mais adeptos em Mato Grosso. Em entrevista exclusiva ao Espaço Aberto, o presidente da Federação Matogrossense de Triathlon, Genilson Marques, falou sobre o crescimento do esporte no estado, a estrutura da federação e os planos para levar as competições ao interior a partir de 2025.

Para saber mais sobre o crescimento do triathlon em Mato Grosso e os planos da federação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF e BPFRON apreendem maconha e skunk em imóvel abandonado em Guaíra/PR

PF e BPFRON apreendem carga milionária de anabolizantes e produtos estéticos no Rio Paraná

PF e BPFRON apreendem veículo com carga de cigarros contrabandeados em Guaíra/PR