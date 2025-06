Tribunal de Contas realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza sessão ordinária nesta terça-feira (3), a partir das 14h30... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 10h58 ) twitter

O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza sessão ordinária nesta terça-feira (3), a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. Na pauta, publicada no Diário Oficial de Contas do dia 28 de maio, consta o acompanhamento simultâneo especial instaurado para acompanhar e analisar o contrato de gestão para operacionalização e execução das ações e serviços de saúde a serem executados pelo Hospital Israelita Albert Einstein no Hospital Central de Alta Complexidade, em Cuiabá.

Consulte no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a sessão e a pauta completa!

