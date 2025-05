Tribunal de Contas realiza sessão do Plenário Presencial nesta terça-feira

O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza sessão ordinária nesta terça-feira (20), a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. Na pauta, publicada no Diário Oficial de Contas do dia 14 de abril, constam as contas de gestão do Fundo Único Municipal de Educação de Cuiabá, exercício de 2023, e consulta acerca da possibilidade de contratação direta do Banco do Brasil para custódia de recursos financeiros públicos do fundo da Previdência Social dos Servidores de Sorriso (Previso).

