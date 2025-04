Tribunal de Contas realiza sessão ordinária nesta terça-feira O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza a 3ª sessão ordinária de 2025 nesta terça-feira (29), a... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 28/04/2025 - 13h40 ) twitter

O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza a 3ª sessão ordinária de 2025 nesta terça-feira (29), a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. Na pauta, publicada no Diário Oficial de Contas do dia 23, consta levantamento realizado em todo estado com o objetivo de fazer um diagnóstico sobre as ações e políticas públicas voltadas à prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente.

