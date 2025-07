Tribunal do Júri condena dois réus por assassinato de DJ O Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum condenou os réus Vitor Hugo Dias da Silva e Edilson Francisco Moisés da Silva pelos crimes... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h58 ) twitter

O Tribunal do Júri da Comarca de Nova Mutum condenou os réus Vitor Hugo Dias da Silva e Edilson Francisco Moisés da Silva pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e participação em organização criminosa armada. Eles foram considerados culpados pelo assassinato de Murilo da Silva Marques, conhecido como “DJ The Hacker”. A sentença foi proferida na quinta-feira (18).O promotor de Justiça João Marcos de Paula Alves foi o representante do Ministério Público que atuou no Júri. O crime aconteceu no dia 30 de março de 2024, em frente à boate Malibu Night Club, no bairro Cidade Nova.Segundo a denúncia do Ministério Público, os acusados integravam uma facção criminosa e executaram o crime motivados por rivalidade com uma facção rival, à qual a vítima estaria ligada. Vitor Hugo foi o autor dos disparos, enquanto Edilson pilotava a motocicleta usada na ação e teria fornecido a arma do crime.Durante o julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por unanimidade, a materialidade e autoria dos crimes, bem como as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Também foi reconhecida a participação de ambos em organização criminosa armada.Vitor Hugo Dias da Silva foi condenado a 16 anos e 6 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicial fechado. Já Edilson Francisco Moisés da Silva recebeu pena de 20 anos e 3 meses de reclusão, mais 18 dias-multa, também em regime fechado. Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Meia Maratona “O Semeador” é lançada em Lucas do Rio Verde

