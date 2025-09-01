Tributação de investimentos será debatida em comissão de MP na quarta A tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais, tema da Medida Provisória (MP) 1.303/2025, será debatida em nova audiência...

A tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais, tema da Medida Provisória (MP) 1.303/2025, será debatida em nova audiência pública da comissão mista que a examina. Nesta quarta-feira (3), a partir das 14h30, deputados e senadores ouvirão especialistas em tributos e representantes da indústria e do setor financeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante debate!

Leia Mais em Momento MT: