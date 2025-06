Tributação de títulos agrícolas ameaça o crédito rural e pode impactar a produção de alimentos A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) manifestou preocupação com os impactos da Medida Provisória 1.303/2025, proposta... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 09h56 ) twitter

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) manifestou preocupação com os impactos da Medida Provisória 1.303/2025, proposta pelo governo federal, que estabelece a tributação sobre rendimentos de títulos do agronegócio a partir de 2026. Na avaliação da entidade, a medida pode comprometer seriamente o acesso ao crédito rural no país, afetando a competitividade, a produção de alimentos e a geração de divisas.

Para entender melhor como essa tributação pode afetar o agronegócio e a produção de alimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

