Trinta bombeiros concluem curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e vão reforçar ações em MT

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) concluiu, nesta sexta-feira (29.8), o 7º Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (7º CPCIF), formando 30 novos combatentes florestais que irão reforçar as ações da corporação no enfrentamento aos incêndios florestais em todo o estado. A solenidade de encerramento do curso foi realizada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.

