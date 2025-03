Trinta entrevistados passaram pelo estúdio de vidro em duas semanas A rodada de entrevistas ao vivo no estúdio de vidro do projeto Diálogos com a Sociedade, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso...

A rodada de entrevistas ao vivo no estúdio de vidro do projeto Diálogos com a Sociedade, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, completou duas semanas nesta sexta-feira (21), com a participação de 30 convidados. Até o momento, foram realizadas 10 transmissões em tempo real pelo canal do MPMT no YouTube, em parceria com a Rádio CBN Cuiabá, diretamente do Pantanal Shopping. As entrevistas ocorrem diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das 14h.

