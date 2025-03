Trio é preso com 35 porções de maconha durante abordagens em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Três faccionados foram presos, na noite desta segunda-feira (24.3), por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande. Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 4º Batalhão, apreenderam 35 porções de maconha e meio tablete do mesmo entorpecente em duas abordagens na Região Metropolitana.

