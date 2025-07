Tubulação concluida da Av. Minas Gerais Bairro Jardim das Palmeiras

Momento MT |Do R7

A Prefeitura de Campo Novo do Parecis está em fase de conclusão da obra de tubulação na Avenida Minas Gerais, localizada no bairro Jardim das Palmeiras. Trata-se de uma demanda histórica do Poder Executivo, que há mais de uma década aguardava a devida continuidade.

