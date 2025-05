Túnel de Água volta a funcionar no Parque das Águas após manutenção completa A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), retomou nesta semana as atividades...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), retomou nesta semana as atividades do Túnel de Água, uma das principais atrações do Parque das Águas. Após passar por serviços de manutenção e limpeza, a atração já está em pleno funcionamento e disponível para visitação no período noturno, das 18h às 21h, todos os dias.

