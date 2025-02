Turismo abriu mais de 3 mil vagas de emprego com carteira assinada em MT em 2024, aponta Caged

Momento MT |Do R7

O turismo mato-grossense gerou 3.023 novos postos de trabalho formais de janeiro a novembro de 2024, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

