Turismo brasileiro é responsável pela criação de mais de 120 mil empregos formais em 2025 Nos primeiros sete meses de 2025 o Brasil registrou a criação de 121.377 empregos com carteira assinada em atividades ligadas ao turismo...

Nos primeiros sete meses de 2025 o Brasil registrou a criação de 121.377 empregos com carteira assinada em atividades ligadas ao turismo em todo o país, o maior valor desde o início da atual gestão do governo federal. As vagas são em setores como transporte aéreo, agências de viagem, alojamento e alimentação, entre outros. Em 2023, no mesmo período, foram criadas 118.342 vagas. Já em 2024, em sete meses, foram criados 110.011 postos de trabalho com carteira assinada.

