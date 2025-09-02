Turismo brasileiro em evidência: Complexo Itaipu recebe prêmio “Best of the Best” pelo 3º ano consecutivo O Ministério do Turismo celebra mais uma conquista que projeta o Brasil no cenário global: o Complexo Turístico Itaipu, no Paraná,...

O Ministério do Turismo celebra mais uma conquista que projeta o Brasil no cenário global: o Complexo Turístico Itaipu, no Paraná, foi eleito, pelo 3º ano consecutivo, um dos destinos mais bem avaliados do planeta. A unidade recebeu o prêmio “Best of the Best 2025” do TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo, concedido a locais que figuram na lista de apenas 1% dos atrativos líderes na percepção de visitantes.

