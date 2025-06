Turismo em cavernas terá plano de manejo em Nobres Empreendedores do setor de turismo em Nobres (a 146 km de Cuiabá) assinaram, nesta terça-feira (10), um contrato para a elaboração... Momento MT|Do R7 11/06/2025 - 17h37 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empreendedores do setor de turismo em Nobres (a 146 km de Cuiabá) assinaram, nesta terça-feira (10), um contrato para a elaboração do Plano de Manejo Espeleológico das cavernas da região. A iniciativa é coordenada pela Associação de Espeleoturismo de Nobres (AEN) e conta com o apoio do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT). O projeto será financiado com recursos oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), repassados por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre).O Plano de Manejo Espeleológico é essencial para a preservação de cavernas e ambientes subterrâneos. De acordo com o promotor de Justiça Willian Oguido Ogama, entre os principais objetivos do plano está a conservação ambiental, uma vez que ele atua na proteção dos ecossistemas e busca mitigar os impactos provocados por atividades humanas, como o turismo.“Outro aspecto fundamental é a gestão sustentável desses espaços. O plano define zonas específicas de uso, como áreas destinadas à visitação e à preservação integral. Também estabelece diretrizes claras para o uso responsável das cavernas, promovendo o equilíbrio entre conservação e acesso público”, argumentou o promotor.“O que antes era apenas um sonho, hoje se torna realidade: foi assinado o contrato para a realização do tão aguardado Plano de Manejo Espeleológico da nossa região. Esse momento representa mais do que um documento, é o marco de uma nova fase para a Associação de Espeleoturismo de Nobres (AEN) e para todos que acreditaram que era possível. Foram muitas reuniões, estudos, escutas e esperanças até que o ideal se tornasse concreto”, comemorou a Associação. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos no turismo local, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Engenheiro e fiscal de obras acompanham avanços na reconstrução da ponte entre Monte Castelo e Vila Operária

Gefron apreende mais de 550 quilos de cocaína e causa prejuízo de R$ 14 milhões às facções criminosas

PF e PM/SC prendem dois homens por contrabando em Dionísio Cerqueira