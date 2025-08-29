Turismo em pauta: Projeto para a composição de mais quatro aldeias no Destino Parecis Governo Municipal em parceria com o Sebrae, deu início a um importante projeto que contempla a composição de quatro aldeias indígenas...

Governo Municipal em parceria com o Sebrae, deu início a um importante projeto que contempla a composição de quatro aldeias indígenas no Destino Parecis. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o turismo étnico-cultural da região, consolidando o município como referência nacional em etnoturismo.

Leia Mais em Momento MT: