Turismo em pauta: Projeto para a composição de mais quatro aldeias no Destino Parecis

Momento MT

Momento MT|Do R7

Governo Municipal em parceria com o Sebrae, deu início a um importante projeto que contempla a composição de quatro aldeias indígenas no Destino Parecis. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o turismo étnico-cultural da região, consolidando o município como referência nacional em etnoturismo.

