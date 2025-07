Turma da Mônica faz linda homenagem a Preta Gil: ‘Deixou um amor que cresceu’ A Turma da Mônica, criação do cartunista Mauricio de Sousa, prestou uma homenagem comovente à cantora Preta Gil, que faleceu no último...

A Turma da Mônica, criação do cartunista Mauricio de Sousa, prestou uma homenagem comovente à cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), aos 50 anos de idade, em decorrência de um câncer. A homenagem foi publicada nas redes sociais da turminha, que usou uma referência à música “Drão”, composta por Gilberto Gil, pai da artista:“O amor da gente é como um drão. Preta deixou um vazio no coração do Brasil, mas também deixou um amor que cresceu, germinou e agora vive para sempre.”

