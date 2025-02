TV AL inaugura novos estúdios mais modernos e tecnológicos Com uma estrutura mais moderna e tecnológica, a TV Assembleia inaugura os novos estúdios que utilizam soluções avançadas para as produções... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 01h06 (Atualizado em 31/01/2025 - 01h06 ) twitter

Parlamentares e secretários conferiram de perto a nova estrutura

Com uma estrutura mais moderna e tecnológica, a TV Assembleia inaugura os novos estúdios que utilizam soluções avançadas para as produções audiovisuais. Em solenidade realizada na manhã desta quinta-feira (30), os dirigentes da área de comunicação social da Casa de Leis apresentou o espaço que conta com novas salas e um novo padrão visual dos cenários, além de equipamentos de última geração para levar aos cidadãos mato-grossenses as informações sobre tudo o que acontece no Parlamento estadual.

