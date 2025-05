UAB/UNEMAT realizam 2ª edição do evento multidisciplinar Hisleartedu nesta sexta (23) e sábado (24) A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde e a Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade do Estado...

A Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde e a Universidade Aberta do Brasil, em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), promoverá, por meio dos cursos de Letras, Educação Física, História e Artes Visuais, o evento multidisciplinar II Hisleartedu. As atividades acontecerão nos dias 23 e 24 de maio, no polo da UAB de Lucas do Rio Verde.

Não perca a oportunidade de participar deste evento enriquecedor! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: