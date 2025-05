Momento MT |Do R7

UBS do Jardim Passaredo avança para fase de equipagem e formação da equipe A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Passaredo entrou na etapa final antes de sua inauguração. Com a obra física totalmente concluída, o município agora concentra esforços na aquisição dos equipamentos necessários e na formação da equipe de profissionais que atuará no local.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde em Cuiabá!

Leia Mais em Momento MT: