UBS Jardim Primaveras estará aberta no sábado (06) para vacinação
A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primaveras estará aberta no próximo sábado (06), das 13h às 18h30. O objetivo é intensificar a vacinação contra sarampo, gripe e dengue, além de atualizar o cartão vacinal de crianças, jovens e adultos.
