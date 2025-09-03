UBS Jardim Primaveras estará aberta no sábado (06) para vacinação A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primaveras estará aberta no próximo sábado (06), das 13h às 18h30. O objetivo é intensificar...

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Primaveras estará aberta no próximo sábado (06), das 13h às 18h30. O objetivo é intensificar a vacinação contra sarampo, gripe e dengue, além de atualizar o cartão vacinal de crianças, jovens e adultos.

