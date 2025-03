UBS promove evento voltado para a “Saúde Bucal da Mulher Gestante” em Cuiabá Na tarde desta quinta-feira (20), a Unidade Básica de Saúde do Parque Atalaia promoverá um evento especial para as gestantes que estão...

Na tarde desta quinta-feira (20), a Unidade Básica de Saúde do Parque Atalaia promoverá um evento especial para as gestantes que estão em acompanhamento pré-natal na unidade. A ação, organizada pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), visa oferecer informações essenciais sobre os cuidados bucais durante a gestação e destacar a importância do pré-natal para a saúde da mãe e do bebê.

