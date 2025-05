UBSs Bandeirantes e Jardim Primaveras terão vacinação neste sábado (17)

Neste sábado (17), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Bandeirantes e Jardim Primaveras estarão abertas para vacinação. O atendimento será realizado em dois períodos: das 07h às 10h30 e das 13h às 16h30. Serão ofertadas todas as vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação, com exceção do imunizante contra a dengue, que é destinado a crianças e adolescentes. Também estará disponível a vacina contra a gripe, voltada ao público prioritário, que inclui:

