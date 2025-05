UBSs realizam neste sábado Dia D de vacinação contra a gripe e ações do Maio Vermelho A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (10), das 8h às 17h, o Dia D de vacinação contra a gripe em todas as 73 Unidades Básicas...

A Prefeitura de Cuiabá realiza neste sábado (10), das 8h às 17h, o Dia D de vacinação contra a gripe em todas as 73 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital. A mobilização é um chamado urgente à população dos grupos prioritários para ampliar a cobertura vacinal, que segue abaixo do esperado, com pouco mais de 20% do público-alvo imunizado. A vacina é gratuita e protege contra os vírus Influenza A (H1N1 e H3N2) e B — responsáveis por complicações respiratórias, internações e mortes, especialmente entre os mais vulneráveis.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a vacinação e as ações do Maio Vermelho!

Leia Mais em Momento MT: