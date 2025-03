Momento MT |Do R7

UFMT discute criação do curso de odontologia Na manhã desta segunda-feira (24), a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Marluce Souza e Silva, recebeu...

Na manhã desta segunda-feira (24), a reitora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), professora Marluce Souza e Silva, recebeu em seu gabinete o professor Adalberto Novaes, da Faculdade de Medicina, e a professora Alba Medeiros, do Instituto de Saúde Coletiva, para discutir a implantação do curso de Odontologia na instituição. A reunião também contou com a presença da pró-reitora de Graduação, Luciane Gomes e da assessora especial da reitora, Carla Gabriela Wunsch Souza.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante discussão!

Leia Mais em Momento MT: