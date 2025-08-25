UFRN cria sistema para monitoramento neurológico pediátrico A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), desenvolveu uma plataforma que utiliza...

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), vinculada ao Ministério da Educação (MEC), desenvolveu uma plataforma que utiliza internet das coisas e sistemas embarcados para monitorar funções neurológicas de bebês em unidades de terapia intensiva (UTIs) neonatais. A tecnologia integra neuroimagem avançada e acompanhamento em vídeo em tempo real, permitindo detectar e tratar convulsões e outras anormalidades mesmo a distância.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa inovação que pode transformar o cuidado neonatal!

Leia Mais em Momento MT: