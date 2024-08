Momento MT |Do R7

Última Chance para Atletas: Inscrições da Bolsa Atleta 2024 se Encerram Hoje! Os atletas de Mato Grosso interessados em concorrer ao auxílio do Bolsa Atleta 2024 da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte...

Os atletas de Mato Grosso interessados em concorrer ao auxílio do Bolsa Atleta 2024 da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) têm até às 23h59 desta segunda-feira (05.08) para realizar inscrição no programa que faz parte do projeto Olimpus MT.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.