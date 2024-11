Última chance para se inscrever no concurso da Seduc Continuam abertas as inscrições do concurso da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para professores destaque em educação, tecnologia...

Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share