Momento MT |Do R7

Últimas etapas regionais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis 2025 ocorrem em Alta Floresta e em Barra do Garças As duas últimas etapas regionais da edição 2025 dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses serão realizadas simultaneamente...

As duas últimas etapas regionais da edição 2025 dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis Mato-grossenses serão realizadas simultaneamente, a partir deste sábado (28.6), em Alta Floresta e em Barra do Garças. Juntos, os dois municípios recebem cerca de 2.600 estudantes das regiões Norte e Leste, respectivamente, que disputam as competições promovidas pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Os jogos prosseguem até a próxima sexta-feira (4.7).

