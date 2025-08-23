Logo R7.com
Último dia do Salão do Turismo reúne conhecimento, música e sabores do Brasil

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Salão do Turismo 2025 chega neste sábado (23.08) ao seu terceiro e último dia, e a programação está imperdível para quem quer aprender, celebrar e se conectar com o que há de melhor no setor. Prepare-se para viver uma experiência completa, que une conhecimento, gastronomia e muita música!

