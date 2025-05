Últimos dias: inscrições para o Fetran 2025 em Mato Grosso terminam em 25 de maio Estão abertas, até o dia 25 de maio, as inscrições para a 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), em Mato...

Estão abertas, até o dia 25 de maio, as inscrições para a 20ª edição do Festival Estudantil Temático de Trânsito (Fetran), em Mato Grosso. A iniciativa é realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), com foco na conscientização sobre segurança no trânsito por meio da arte e da educação.

