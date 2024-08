Uma Conversa Emocionante sobre Paternidade com Marcos Piangers Na próxima terça-feira (13), o convidado de Leandro Demori no seu programa semanal da TV Brasil, DR com Demori, é Marcos Piangers... Momento MT|Do R7 11/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 11/08/2024 - 10h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

DR com Demori

Na próxima terça-feira (13), o convidado de Leandro Demori no seu programa semanal da TV Brasil, DR com Demori, é Marcos Piangers, palestrante, escritor e um dos maiores produtores de conteúdo sobre paternidade do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• DR com Demori especial do Dia dos Pais recebe escritor Marcos Piangers

• Polícia Civil aplica mais de 5,9 mil questionários para identificação de fatores de risco para violência doméstica

• Propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira