Uma Homenagem Especial: Ana Hickmann Celebra o Dia dos Pais

Ana Hickmann rendeu elogios a Edu Guedes e ao seu sogro, neste domingo (11), Dia dos Pais. A apresentadora publicou em seu Instagram uma série de fotos do namorado com a filha dele, Maria, além de resgatar o foto do chef com o pai dele.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.